Explota Erika Buenfil contra Juan José Origel

Ciudad de México.- Erika Buenfil despotricó en contra Juan José Origel luego de que el conductor de televisión comentara que la actriz estaba muy enojada con él tras haberla criticado por hacer videos en la plataforma TikTok.

Durante la charla que Erika sostuvo con Fernanda Familiar, fue que reveló el verdadero motivo de su rechazo hacia el periodista de espectáculos.

“No nada más habló de TikTok, seguían comentando y tocaron el punto de mi hijo y yo con eso doy chile. Y entonces Martha Figueroa comenta y le dice (a mi hijo) ‘El Zedillito’ y les dije ‘perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil’. Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente”, explicó Buenfil.

Visiblemente molesta y al borde de las lágrimas, Erika continúo: “Me dolió porque me ha costado un chin** sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie. Por eso lo traigo en el ‘gaznate’ y no lo voy a perdona… no tengo nada qué perdonar, que él reflexione y que cuide el hocic* antes de hablar. Y que a mi hijo no le toque ni él ni nadie… porque no me paga un bistec, no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil… porque es mío y porque soy una ching** y lo saqué adelante”.

Por último, y dejando claro que le sigue doliendo este tipo de comentarios, sobre todo porque surgieron de alguien que consideraba un amigo, Erika recalcó: “y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi ped* y no de ellos. No los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar, lo siento”.