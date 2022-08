Expareja de Miguel Bosé confirma que padece cáncer

Ciudad de Méxicol.- Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé con quien duró 25 años reveló que habría sido diagnosticado con cáncer de pulmón y que iniciaría el tratamiento para luchar contra la afección.

El escultor ingresó al hospital en varias ocaciones debido a problemas de salud y cansancio que venía arrastrando desde que participación en 'Supervivientes' por lo que ahora no pudo asistir a la gala final de dicho concurso.

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato”, escribió en su cuenta de Instagram.

Enfermedad de familia

De igual forma Palau confirmó que sufriría de la misma enfermedad que su madre, Lola Medina y remarcó que hará frente a su padecimiento con optimismo, además de recomendar a sus seguidores que valoren el tiempo que tienen con sus seres queridos.

Siento haber estado desconectado últimamente, pero hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad. No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación. Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordar siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices"

Señaló el excompañero sentimental de Miguel Bosé, con quien tiene cuatro hijos: Ivo, Telmo, Diego y Tadeo.

De igual forma, la presentadora Isabel Rábago aseveró durante el programa Ya es mediodía que Miguel Bosé ya estaría enterado de la noticia.

“Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponde darla a mí. Pero, Miguel Bosé está al tanto”, dijo Rábago en el programa de sobremesa de Telecinco.