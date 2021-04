Expareja de Ana Brenda Contreras está vendiendo la casa donde alguna vez formó un hogar con la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de tres años de haber terminado su relación con Ana Brenda Contreras, el actor español Iván Sánchez, mejor conocido como “El Gallego”, habría puesto en venta la casa en la que alguna vez vivió con la actriz, reveló Alex Kaffie.

El comentarista de espectáculos aseguró que la residencia se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y lo puso a la venta con todo y muebles, lo que significa que si alguna vez hubo esperanzas de regresar, como se habría comentado en un tiempo, ya no será posible, al menos, no vivirán en el hogar que alguna vez formaron.

Iván Sánchez el 'Gallego' ha puesto en venta la casa que compartió con Ana Brenda Contreras. Sí, el actor español está vendiendo el inmueble que cobijó los días y las noches de intenso amor que vivieron al alimón de la protagonista de telenovelas. El precio de venta de la propiedad, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, incluye los muebles y objetos decorativos que Ana Brenda eligió para hacer de ese lugar un «hogar dulce hogar»”, escribió Kaffie.



La relación

Ana Brenda y “El Gallego” se conocieron cuando estelarizaron juntos la telenovela “Lo Imperdonable”, en 2015, y aunque supuestamente nunca hubo indicios de que tuvieran una relación más allá de lo profesional, la llama del amor se encendió.

Se decía que el actor seguía casado con Elia Galera, con quien tuvo dos hijos, pero terminaron su relación durante el tiempo que se supo el romance entre los protagonistas de Televisa.

Según declaraciones de Ana Brenda a un medio de comunicación, ella no fue la culpable de la separación de Iván con su esposa, pero aceptó que llevaban un buen tiempo siendo amigos y él la ayudó a superar procesos difíciles de su vida.

Recordemos que antes “El Gallego”, Ana Brenda había terminado su relación con el torero Alejandro Hank Amaya, y evidentemente quedó adolorida y es probable que Sánchez fué quien la habría consolado.

“No fui la causa de un divorcio. Con trabajos hablo de mi vida y de mi relación, así que menos puedo hablar por otros porque la separación (de Iván) es un tema muy delicado que merece respeto. No sabría decir exactamente cuándo surgió el amor entre Iván y yo, no sé qué día fue, pero hemos sido grandes amigos por mucho tiempo y él me ha ayudado durante procesos difíciles de mi vida”, declaró en aquel entonces.

En febrero de 2016, Ana Brenda e Iván Sánchez anunciaron su relación y durante dos años se les vio muy felices, sobre todo en las redes sociales donde compartían los momentos que pasaban juntos como pareja, pero en 2018 todo habría terminado.

De acuerdo a la información de medios, la pareja de actores terminó en buenos términos y su ruptura se debió a la falta de tiempo, ya que por el trabajo de ambos les era difícil coincidir, por lo que habrían decidido tomar caminos diferentes y seguir cada quien sus vidas.