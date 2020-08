Exintegrante de "La Voz" compone con el "corazón partío"

La ex integrante de "La Academia Kids" y "La Voz México", Viviann Baeza, tiene el "corazón partío". Su caballo "Zapata", de 23 años, está en sus últimos meses de vida y ella, que tiene 21, ha decidido homenajearlo con una versión del famoso tema de Alejandro Sanz en la que junta trap, R&B y pop, y en la que le agradece por acompañarla desde chiquita.

"Es un video muy bonito porque tengo un momento muy íntimo con él, le canto y de cierta manera me despido de él honrrándolo, le digo que ahora que ya no va a estar me voy a quedar con el corazón partido, la canción se lanza este jueves y a parte coincide con que el 28 de agosto, un día después del lanzamiento que es el día del abuelo (quien le regaló a Zapata) ".

Durante esta pandemia, la joven cantante originaria de Querétaro también se ha dedicado a escribir muchas canciones que espera, poco a poco vayan viendo la luz, y cuya temática es el desamor.

"Yo casi siempre escribo de desamor, siento que debo estar perdidamente enamorada para escribir un tema de amor, en esta cuarentena, con esta melancolía, la soledad y el encierro se me ha dado mucho escribir con bastantes personas como con Paolo Stefanoni y otros que son increíbles compositores, y pues he estado escribiendo con ellos, sobre todo de experiencias mías donde me han roto el corazón".

La cantante compartió, además, que acaba de terminar una relación amorosa, y aunque está recuperándose del proceso de ruptura, está aprovechando para escribir mucho.

"Si bien no fue duradera, fue una de las más especiales que tuve, maduré muchísimo, así que ahora estoy sanando, concentrándome en mí, en mis proyectos y poniéndolo toda mi energía y amor a la música, que es lo que me apasiona. Estoy contenta, porque no me quedé con nada, quien no lo aprovechó fue él".

En los próximos meses estará impulsando su canal de Youtube y también hará algunos conciertos virtuales, todo mientras se abre la posibilidad de volver a hacer conciertos físicos.

"Corazón partío" saldrá el próximo 27 de agosto en plataformas digitales, y es su segundo sencillo, lanzado luego de "Tras de mí".