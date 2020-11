Exigen justicia para Johnny Depp; amenazan con no ver "Animales Fantásticos" si no regresa

ESTADOS UNIDOS.- Twitter arde en cólera luego de darse a conocer que Johnny Depp fue obligado a renunciar a su papel como “Gilbert Grindelwald” en la saga cinematográfica de “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”.

La decisión fue tomada por Warner Bros. luego de que el actor perdiera su juicio contra “The Sun” donde lo acusaban de golpear a Amber Heard. Pese a que hace unos meses se filtraron unos audios que comprobarían que la actriz fue quien ejercía violencia contra Johnny, la justicia se puso de su lado y ahora el famoso vio mermada su carrera actoral.

Deseo informarle que Warner Bros me ha pedido que renuncie de mi papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud’’, escribió en un comunicado.

Johnny, quien ya había perdido el papel de “Jack Sparrow” para futuras películas de “Piratas del Caribe”, aseguró en su comunicado que planea apelar el veredicto del juicio y que por el momento su carrera y vida personal no están definidas en este momento.

Y fue por eso que una ola de internautas invadió las redes sociales, especialmente Twitter, para expresar su enorme descontento por este hecho.

El hashtag #JusticeForJohnnyDepp contiene miles de mensajes en el que los fans se quejan de que Johnny haya perdido su papel como “Grindelwald” mientras que Amber Heard conservará el de “Mera” en “Aquaman 2”, por lo que hubo quienes amenazaron con no ver ninguna de las dos películas si Warner Bros. no se retracta de su decisión.

“Lo siento, pero no debería haber más ‘Animales Fantásticos’ sin Johnny Depp”, “¿Alguien más está de acuerdo en que ‘Animales Fantásticos’ no puede ser ‘Animales Fantásticos’ sin Johnny Depp?, ‘Como que ya no me dan ganas de ver ‘Animales Fantásticos’, mucho menos ‘Aquaman’ si va a regresar la sociópata de Amber Heard”, son algunos mensajes que pueden leerse en Twitter sobre el tema.

Pese a demostrarse que Johnny Depp era inocente, Warner Bros decide prescindir de lo ÚNICO bueno que tenía esta saga. No os molestéis ni en grabarla @WBHomeEnt #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/thLK1kECqK — ye®ay (@yerywan) November 6, 2020

Me siento mal por lo que será de animales fantásticos, perdieron gran parte de su audiencia por esto.

Veo incluso a muchos fans molestos por esto.#JusticeForJohnnyDepp — OHCR (@ohcr04) November 6, 2020 #JusticeForJohnnyDepp

Warner Bros is over party!

No puede quitarle el papel a un actor tan digno de tal personaje. — CHROMATICO ☔️ (@LeonardoBadLuck) November 6, 2020 Lo siento no pienso ver una película que apoya la violencia de una mujer hacia un hombre, que con pruebas se demostró que Jhonny es inocente. #JusticeForJohnnyDepp — Brenda Lemus ✨ (@BrendaDiana59) November 6, 2020

También hubo quienes se quejaron de que Amber Heard no recibiera castigo alguno, pese a que había fuertes evidencias de que Johnny sufrió abuso físico y psicológico de su parte, desde fotografías hasta audios y tesitmonios que lo comprobaban.

"Waner Bros despidió a una víctima de violencia doméstica", "Amber Heard demostró ser la mujer más violenta de todas y no recibió castigo alguno; Johnny la denunció y acabó despedido", "Una injusticia que despidieran a un hombre inocente mientras que Amber Heard seguirá sin castigo", ""Me parece una falta de respeto la incoherencia y poca sensibilidad de Warner Bros.", se leen algunos tuits.

WARNER BROS DESPIDIÓ A UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/W5anQpUvXV — ������. (@deppshy) November 6, 2020