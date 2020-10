Exige Alejandra Ávalos disculpa de Anel Noreña

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos arremetió en contra de Anel Noreña luego de que la madre de los hijos mayores de José José asegurara que la demanda en contra de la cantante continúa, aunque se podría retractarse si es que la intérprete de “Amor fascíname” le ofrece una disculpa pública y firma un documento donde se compromete a no volver a hablar de su ex pareja.

Desestimando cualquier acción legal en su contra, Ávalos aseguró: “Primeramente esa demanda no ha llegado a mis manos, no he sido notificada, entonces cómo voy a ofrecer una disculpa si no sé de qué quiere que me disculpe”.

Sin embargo, luego de que en el programa radiofónico “Todo para la mujer” la informaran de las declaraciones de Anel, la artista replicó: “pues tendría que ver las pruebas psicológicas que se está haciendo Anel para determinar el daño… pero si la señora tiene que recurrir a un psiquiatra para que se determine si en lugar de demencia senil, el dicho de que el señor José José haya tenido un hijo, según lo que dijeron otras personas, no yo, y le afectó, entonces yo creo que la señora Anel primero tendría que pasar a través del tribunal por una orden donde se determine que tiene que ir con un psiquiatra a que le hagan bastantes exámenes exhaustivos y determinen el origen del trauma de la señora, o sea, si antes de que yo lo dijera, lo dijeron otras personas, cómo no se traumó con otras personas”.

Por último, Alejandra revirtió la solicitud de Noreña subrayando: “yo creo que ella tendría que pedirme la disculpa pública a mí, porque se está equivocando, y cuando una persona comete un error y de alguna manera reconsidera, pues lo primero es pedir una disculpa pública… por amedrentar, por amenazar su abogado públicamente mi persona ante los medios de comunicación, por difamar mi nombre, mi reputación, por decir que soy mentirosa, por muchas cosas que ha dicho la señora en los medios de comunicación, o sea yo me merezco una disculpa”.