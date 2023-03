'Exesposa' de Eduin Caz dice que hubo error en la revelación del sexo de su bebé

TIJUANA.- Daisy Anahy, quien se dio a conocer por ser esposa Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, platicó con sus seguidores sobre su tercer embarazo, el cual fue anunciado en noviembre con una emotiva sesión de fotos en las que también aparecieron los otros dos hijos de la pareja que actualmente se encuentra separada.

Esto se confirmó cuando en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro, Eduin le dedicó sus galardones a Daisy, pero mencionó la palabra "exesposa". Luego, a través de un video confirmó que lo dejaron, pero que él estaba haciendo la luchita.

Varios de los seguidores de la influencer la han cuestionado sobre si sigue embarazada, pues en los contenidos que ha subido recientemente no se nota "la pancita", sin embargo, aclaró que a pesar de las especulaciones, sí está embarazada, y reveló un error que apenas puede creer.

Aunque la pareja había anunciado que esperaban a una niña, resulta que no, y lo que tendrán será un niño:

"Voy a tener niño, no sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho exámenes de ADN desde bien bebito y nos hubieran dicho que era niña, y no manches, ya tengo un montón de meses y aunque digan que me pongo almohada, y ya saben, los mitoteros, aquí lo traigo y es niño, les voy a dejar evidencia, para que vean".