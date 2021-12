Exesposa de Carlos Marín manda emotivo mensaje sobre la muerte del cantante de Il Divo

Ciudad de México.- La cantante Geraldine Larrosa, también conocida como Innocence, utilizó sus redes sociales para despedirse de su ex esposo y amigo, el cante de Il Divo Carlos Marín.

A pocos días de que se anunciase la noticia de que Carlos había perdido la vida en una lucha contra el covid-19, Larrosa le dedicó la siguiente publicación.

¡Gracias a todos por respetar mi silencio doloroso! quiero que todo el mundo sepa, la mayoría lo saben, pero lo vuelvo a repetir, que Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida, es la persona más buena del mundo, la persona más generosa del mundo. Este momento lo íbamos a repetir, pero no pasa nada, sé que el universo nos va a juntar millones de veces, nos casará millones de veces, eso no tengo duda. Te quiero con toda mi alma, tu ahijada te quiere con locura. ¡Yo sé que estás aquí a mi lado y al lado de nuestra familia, pero nos has dejado un inmenso vacío!”