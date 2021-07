Exempleadas de Kylie Jenner revelaron que tenían prohibido hablarle y mirarla a la cara

LOS ÁNGELES, California.- Mujeres que trabajaron en el laboratorio que fabricaba los cosméticos que vende Kylie Jenner aseguraron que les tenían prohibido hablar con ella o mirarla a la cara, según reveló The Sun.

Kylie Jenner es una de las hermanas Kardashian-Jenner que en menor tiempo se ha convertido en millonaria debido a la venta de sus productos de belleza “Kylie Cosmetics”, los cuales van dirigidos a las jóvenes de todo el mundo y han tenido un enorme éxito.

Aunque el reality familia le habría ayudado a impulsar su negocio, Kylie ha trabajado duro para ofrecer a sus clientes productos de buena calidad y vanguardistas, lo que hace que se distinga de otras marcas, por eso es que el nombre de Kylie en la industria de la belleza, está siempre presente.

Pero esta vez la socialité protagonizó algunos encabezados de los portales tras los señalamientos que habrían hecho Irene López y Martha Morlasco, dos mujeres que dijeron haber trabajado en la fabrica que realiza los cosméticos que vende la estrella de telerealidad.



¿QUÉ ES LO QUE SE DICE DE KYLIE?

En el diario The Sun, las mujeres declararon que trabajaron para Kylie en “Spatz Laboratories”, entre 2015 y 2017; empresa donde fabrican la línea de cosméticos de Kylie y que les tenía reglas estrictas al momento de que la propietaria visitara las instalaciones.

“Los supervisores nos decían: ‘No le hablen, ni siquiera la miren'”, externaron.

Según lo ducho por las mujeres, Kylia visitaba seguido el laboratorio y en ocasiones iba acompañada de su madre, Kris Jenner, a quien tampoco se le podía dirigir la pabra, mucho menos pedirle una foto u autógrafo.

Antes de que llegaran los supervisores venían y nos decían: 'No están autorizados a hablar con ella, chicos, ustedes tienen que seguir trabajando. No pueden pedirle ninguna foto ni realizar ninguna pregunta'”, agregaron.

En la entrevista, las jóvenes quisieron aclarar que en ningún momento vieron que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” se portara grosera con los empleados o que les prohibiera algo, sino más bien creen que las reglas fueron impuestas por el gerente de la empresa y no por Kylie.