Exconcursante de reality de MTV afirma que los productores le dieron drogas y fue agredida sexualmente por uno de sus compañeros

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi cuatro años de haber salido al aire la quinta temporada de “Are You The One?”, de MTV, Gianna Hammer, de 25 años de edad, reveló que fue drogada por la producción del reality show y agredida sexualmente por uno de sus compañeros mientras había quedado inconsciente.

En una entrevista que la exconcursante de MTV le dio a The Daily Beast, que en 2016 se filmó la quinta temporada de “Are You The One?”, en República Dominicana, un reality show donde un grupo de hombres y mujeres tienen que encontrar su 'pareja perfecta' de acuerdo con un algoritmo secreto de emparejamiento.

Según las reglas, si se emparejan correctamente, de acuerdo con los resultados del algoritmo, todo el grupo de concursantes dividirá el premio de un millón de dólares.

Gianna le dijo a la revista que en ese entonces estaba tomando medicamentos para la ansiedad, que se suponía que debía tomar por la noche, justo antes de acostarse, y evitar mezclarse con alcohol, pero el médico del programa le recomendó que lo tomara a primera hora de la mañana.

En el transcurso del programa, Hammer confesó que una noche se puso extremadamente borracha y los productores le dieron algunos de los medicamentos para calmarla.

Tres productores dijeron que necesitaba calmarme y que me iban a dar uno de mis medicamentos. Esta parte de la noche es algo que recuerdo con más claridad que cualquier otra cosa. Sé que mis compañeros de reparto decían que les seguía diciendo: 'Se supone que no debo hacer esto cuando estoy bebiendo'. Se supone que no debo hacer esto cuando estoy bebiendo'”, dijo.

Supuestamente los productores le dijeron a la joven, en ese entonces de 20 años de edad, que todo iba a estar bien, ya que la dosis que le estaban dando no era lo suficientemente alta como para afectarle, por lo que accedió a tomársela.

Pero a lo contrario lo que le habían dicho los productores, a Gianna la acostaron y se desmayó, según platicó al medio, y no fue sino hasta el día siguiente que se enteró que otros concursantes habían sorprendido a uno de sus compañeros encima de ella, mientras fuera de sus cinco sentidos Hammer le decía “no”.



Acuerdo de confidencialidad

Tras lo ocurrido, Gianna Hammer le dijo al sitio que el programa la obligó a firmar un acuerdo de no divulgación y los productores prometieron no transmitir las imágenes; sin embargo, ella afirma que luego se las mostraron a otros concursantes.

La denunciante destacó que los productores le preguntaron que si quería que su agresor sexual fuera retirado de la competencia, pero de una manera que se sintió presionada a decir que no, por lo que al final se tuvo que quedar.

“Inmediatamente después de eso, creo que hicimos una pausa, y luego su siguiente pregunta fue: ‘¿Quieres que lo echen, que inicie el programa? Voló hasta aquí, hicimos todas estas pruebas por él, tiene una pareja perfecta en esta casa, sería mucho para enviarlo de regreso, tendría que gastar el resto del tiempo en un hotel solo’”, fue el comentario que le hicieron, por lo que tuvo que acceder a que se quedara.

Hammer detalló que se quedó sentada, estaba temblando y no sabía qué responder en ese momento porque se acaba enterar que había sido agredida sexualmente mientras todos la miraban fijamente para que respondiera, mientras que ella no se acordaba de muchas cosas y estaba confundida.

“No sabía cómo sentirme al respecto y todavía hay una parte de mí que todavía no sé cómo sentirme. Tengo rabia por él, pero supongo que nunca sentiré que tuvo una intención maliciosa. No creo que esto fuera algo que planeara hacer”, expresó.

A pesar de lo sucedido, Gianna Hammer no quiso revelar el nombre de su agresor, pero aseguró que su vida es distinta a partir de esa noche.



La respuesta de la televisora

Un portavoz de MTV le dijo a The Daily Beast en un comunicado: "Nos tomamos estos problemas muy en serio y hemos detenido la producción/casting para llevar a cabo una investigación independiente sobre las acusaciones, la compañía de producción de terceros y revisar nuestros protocolos de seguridad internos".

La productora, Lighthearted Entertainment, destacó que da la bienvenida a una investigación y “cooperará con total transparencia”.

“Confiamos en que cualquier revisión confirmará los protocolos de seguridad [sic] que hemos tenido durante mucho tiempo en los sets de ‘Are You The One?’. Negamos las acusaciones hechas por el exconcursante. A lo largo de las ocho temporadas del programa, ningún concursante ha informado sobre un incidente de agresión sexual a Lighthearted”, dijo la empresa.

A pesar de estas declaraciones, MTV retiró la quinta temporada de “Are You The One?” de las plataformas de transmisión.