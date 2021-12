Exatlón México: los memes que dejó la eliminación de Emilio

MÉXICO.- Emilio prometió que no iba a descansar hasta acabar uno por uno a los atletas de Conquistadores; sin embargo, no pudo cumplir su promesa y fue eliminado del Exatlón México este domingo 19 de diciembre, como reporta Hoy Fut.



Los seguidores del programa se alegraron por la noticia, pues les parecía un competidor "muy hablador" que se dedicaba a alardear sobre cómo derrotaría a los demás sin mostrar ningún resultado en la tabla de rendimiento, sino al contrario: se encontraba en los últimos lugares.

Usuarios se alegran por la salida de Emilio y lo demuestran con memes

El eliminado de este domingo no contaba con la popularidad del público, por esta razón, usuarios de redes sociales demostraron cuánto les alegraba su salida de la manera más cómica.

La lista de las personas a quien Emilio dejó huella. #BatallaPorEliminación pic.twitter.com/gvPGYhW6pz — C A R L O S (@cmoso10) December 20, 2021

Los memes por la salida de Emilio no dejaron de circular en las redes sociales donde los fanáticos aprovecharon para describirlo como “el atleta más nefasto”.





Estos son los mejores memes sobre la salida de Emilio

A continuación te mostramos cuáles fueron los memes más graciosos por la salida de Emilio del Exatlón México.



Listo para ver a emili0 rumbarle a su casa. #BatallaPorEliminación pic.twitter.com/VeCJlChcqA — Tonyy�� (@bluehearttony) December 20, 2021



- ¿Por qué tan elegante, Homero?

- Hoy sale Emilio. El "atleta" más nefasto que ha visto el exatlón, muchacho.#BatallaPorEliminación pic.twitter.com/dJ82ZcP1ko — (Un)Flex Mentallo. (@gueritotuntun) December 20, 2021



El que desde que llegó dijo que el solo iba a eliminar a Koke & Ramiro

El que habla con hechos y no con palabras

Ahí nomas quedo ��#BatallaPorEliminación pic.twitter.com/yAnpKTFzHh — kimmich (@Garcia_9785) December 20, 2021

Chica, chica

Estiy ebrix, chhica, pero está eliminación no me la pierdo por nada. A CHINGAR A SU MADRE EL EMILIO#BatallaPorEliminación pic.twitter.com/jxs90MaEr4 — Georgie����✨ (@coke_fed) December 20, 2021



#BatallaPorEliminación



Todo México al saber que hoy se larga ALV Emilio. pic.twitter.com/vn8Cg2p6mS — AlexH. (@AlcalaAlexh) December 20, 2021

Paulina no pudo evitar dar su opinión y habló sobre cómo los refuerzos no llegaron a aportar al equipo sino a debilitarlo, lo cual no les agradó a los seguidores quienes tampoco pudieron evitar hacerle memes al respecto.