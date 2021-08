Mario Orozco, el eliminado de "Extalón México" que se despide con lágrimas

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Orozco, del equipo “Guardianes”, fue el eliminado del pasado domingo de “Exatlón México”, tras una ardua lucha contra su contrincante Jonathan, del equipo rival “Conquistadores”.

Entre lágrimas y con unas emotivas palabras, Mario Orozco se despidió del reality de TV Azteca tras ser eliminado en la carrera final en la que se enfrentó con el equipo contrario, asegurando que sale de la competencia con la cara en alto porque dio todo de sí.

Me crecí ante el dolor. Sólo Dios me dio fuerza para seguir luchando y llegar hasta este momento. Sólo tengo que felicitar al equipo rival. A Jonathan, por su esfuerzo, lo admiro mucho y admiro a todos mis compañeros, también, por todo el apoyo que me dieron desde un principio”, dijo.