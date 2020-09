Exatlón México: "Ahora yo los voy a destruir uno a uno": La contundente amenaza de Heliud Pulido por la salida de Pamela Verdirame

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, fue de expulsión en el Exatlón México, y para el equipo rojo resultó Pamela Verdirame, la ex delantera de Rayadas de Monterrey.

Ante esto, Heliud Pulido, quien le pidió que fuera su novia antes de irse, dijo que ahora va a destruir a todos los que contribuyeron a que saliera Pamela.

"Ellos me quitaron lo que más quería en el Exatlón, ahora yo los voy a destruir uno a uno. Ahora todo esto que viene va a ser por ella", comentó Heliud.

Agregó:

"De esta aventura a mí sí me pesa muchísimo, creo que soy al que más le pesa en el equipo (la salida de Pamela )".

Pamela dijo que "entregué todo, me despertaba todas las mañanas junto con Heliud a entrenar, yo sentía que iba mejorando, me sentía más segura, para esta temporada, pero son cosas que pasan, me faltó concentrarme más".

Sobre Heliud, deseó que llegue lejos y que lo apoyará desde afuera, pues opina que es un gran atleta, que conoce desde la tercera temporada, en la que también coincidieron dentro del equipo de Famosos. Ahora, oficialmente son novios, luego de aceptar la propuesta en su despedida.