Exatlón All Star: ¿Quién fue el atleta eliminado en este domingo 7 de mayo?

Hermosillo, Sonora.- La rivalidad ha alcanzado su punto más alto en las playas de Exatlón All Star, ya que cada participante está dando todo su empeño para permanecer en la competición hasta la semana definitiva. Desafortunadamente, no hay cabida para todos y solo un atleta puede alcanzar la gloria de la victoria.

Este domingo 7 de mayo despedimos a un nuevo jugador. Durante las competencias iniciales, los rojos arrasaron y ganaron 14 a 4 contra los azules.

Andrés y Marisol, ambos integrantes del equipo azul, fueron los primeros en enfrentarse para defender su permanencia, siendo el primero aquel que consiguió la victoria. Más tarde se realizó el duelo entre los integrantes del equipo rojo, Josué y Nataly. Allí fue ella quien se destacó y se llevó el triunfo.

Al final, Josué y Marisol se enfrentaron en el duelo definitivo. Pese al gran esfuerzo, Cortés luchó con su última vida por permanecer, pero fue derrotada y eliminada del reality deportivo más popular de Azteca Uno.

Hoy despedimos a Marisol Cortés, también llamada Million Dollar Baby. Reconocida por la afición como una digna competidora y gran leyenda del programa, quien lideró al equipo azul durante semanas y acumuló alrededor de 17 récords de circuito.

La verdad no lo veía venir, no sabía que esta iba a ser mi eliminación. Hice lo mejor que pude, peleé, luché. Me siento tranquila, me voy feliz, agradecida por todo lo que me han dado" Fueron las palabras de despedida de la atleta.