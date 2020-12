Ex vocalista de “Tropicalísimo Apache” canta en las calles de Hermosillo para sobrevivir

HERMOSILLO, Sonora.- David Soto, ex vocalista del famoso grupo musical “Tropicalísimo Apache” y vocalista de “Los Jefes de la Comarca”, fue captado en video por una usaría de Facebook cuando el intérprete una de las canciones que lo hizo famoso en las décadas de los 80’s y 90’s.

De acuerdo a lo publicado por Yovanna Tánori y que fue retomado por el portal “En el Radar”, el hombre toca en los crucero de la capital de Sonora para poder sobrevivir, tras verse afectado económicamente por la pandemia.

La joven publicó un video en el que confesó que al ver al artista le dio mucha emoción, pero también tristeza, ya que teniendo el talento que tiene y haber probado “las mieles del éxito” tiene que cantar en las calles para poder comer.

De verdad mis respetos quien diría que de estar en un escenario cobrando grandes cantidades este GRAN HOMBRE ANDE HOY EN DÍA en las calles de Hermosillo para poder tener como mínimo un poco de ingreso, cuando lo mire no sé porque sentí mucho gusto, pero a la vez mucha tristeza porque la situación por la que pasamos está muy difícil y muchos nos vimos afectados en lo laboral (ME INCLUYO). Ojalá que cuando lo miren puedan apoyar y de todo CORAZÓN LE DECEO LO MEJO QUE DIOS ME LO BENDIGA SIEMPRE!!!”, escribió la chica en su red social.