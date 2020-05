Ex trabajador revela la verdad tras los videos bizarros del canal 5

CIUDAD DE MÉXICO.- En varias ocasiones el Canal 5 se ha vuelto tendencia en Twitter debido a que la cuenta oficial del canal suele compartir imágenes bizarras y extrañas durante altas horas de la madrugada, provocando la intriga de más de un seguidor.

Ahora cualquier duda llega a su final luego de que el ex community manager, la persona encargada del contenido en redes sociales, confesara toda la verdad mediante la publicación de un artículo en un blog.

Victor, el nombre de este ex colaborador del canal 5, escribió que desde niño ha tenido la obsesión por caricaturas, programas y videos que solo se pueden ver una vez pero que son tan impactantes que se quedan en la memoria.

“Al saber que la audiencia que sigue a Canal 5 es fanática de Dross y que el canal ocasionalmente transmite películas de terror, pensé que era buena idea empezar a subir videos virales de terror de forma aleatoria y esporádica, quería dar la impresión de que la página había sido hackeada. Subí el primer video el 15 de junio de 2019”, escribió.

Aunque su idea fue todo un éxito y consiguió posicionarse, el trabajador fue despedido por que durante una semana este contenido no se subió a las redes sociales debido a la carga de trabajo que tenía, así que los videos publicados durante la 1:00 am y 4:45 am dejaron de aparecer.