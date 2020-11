Ex reina de belleza gana demanda contra Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- A Lupita Jones le llueve sobre mojado, pues luego de toda la polémica con Sofía Aragón, ahora acaba de perder una importante batalla legal contra otra ex reina de belleza.

Se trata de Diana Leal, quien fuera ex Miss Puebla en 2016, y quien demandó a la directora de Mexicana Universal luego de que le quitara la corona y la despidiera de forma injustificada.

En aquel entonces, Lupita dijo que Diana le había ocultado información al certamen, además de que no mostraba disciplina para mantener su estilo de vida como modelo.

Milton Aguirre, abogado de la joven modelo, dijo en entrevista a “Ventaneando” que el dictamen del juez fue a favor de su clienta.

“Ya es cosa juzgada, ya la autoridad determinó que sí hubo una relación de trabajo entre Diana y Lupita Jones, bajo Promocertamen y que hubo una separación injustificada, que se violaron sus derechos y en consecuencia hay una condena y ahora estamos en la fase en la que tenemos que ejecutar, pero se le causó un daño a Diana, tanto moral como psicológico”, continuó.

Lo siguiente que procede, según explicó Aguirre, es que se compense económicamente a Diana por el daño moral y psicológico.

"Parte del compromiso que tenía la empresa con Diana eran viajes, patrocinio, un automóvil... Entonces todo este tipo de cosas se le tienen que restituir, se determina en cantidad líquida y bueno (vamos a) requerir precisamente esa ejecución”, comentó.

Diana narró que, durante su reinado, vivió discriminación por parte de Lupita Jones y Jorge Maceda, ya que ella es de origen mixteca.

"A mí me coronaron en el mes de agosto de 2016, después me la quitaron por medio de engaños, muchas cosas que desafortunadamente a mí me tronaron, tuve que ir al psicólogo. Fue un daño moral muy fuerte. Jorge pues empieza a agredirme, a discriminarme, empieza a meterse con la gente de mi pueblo”, recordó.

La joven decidió enviar un mensaje directo a Lupita Jones, al enterarse de toda la polémica en la que se ha visto inmiscuida, por supuestamente no pagarle sus gastos en su preparación para Miss Universo 2019 a Sofía Aragón.