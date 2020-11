Ex productor de Venga la Alegría dio positivo a Covid-19 y envió un mensaje en sus redes sociales

YUCATÁN.- Desde que la pandemia llegó a México a principios de este año, miles de vidas ha cobrado la enfermedad y miles de contagiados, y personas del medio artístico no serían la excepción, ya que se ha sabido que muchos de los famosos han sido víctimas de la enfermedad.

Uno de ellos fue el ex productor de “Venga la Alegria”, Adrián Patiño, quien dio a conocer que dio positivo a la prueba del SARS-CoV-2, a través de sus redes sociales.

Desafortunadamente salí positivo a Covid, llevo 4 día aquí en casa, afortunadamente Majo y los niños están muy bien, yo no he tenido síntomas, la verdad me la he llevado tranquilo, pero hay que hacerles caso a los doctores", dijo en un video que publicó en Instagram.