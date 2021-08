Ex productor de TV Azteca y Televisa es acusado de violar a una joven actriz

MÉXICO.- El ex productor de televisión fue arrestado por las autoridades de la Ciudad de México que lo acusan de violar a una joven actriz, bajo la promesa de darle un papel en una presunta serie de Disney que produciría.

Se trata de Arturo “N”, productor y director en Televix, quien fue acusado por la víctima identificada como Tabbatha Guzmán Buerón, la joven publicó un vídeo en redes sociales donde narra el terrible suceso.

En el clip que narra el abuso, Guzmán cuenta que el productor organizó un casting para una serie infantil de Disney Channel, en la cual le habría ofrecido un papel a la menor, pero la audición resultó ser falsa.

La víctima declaró que esto comenzó el 21 de enero cuando recibió un mensaje con la invitación del casting de la cadena de televisión, y se le informó que tendría lugar en la colonia Condensa en la Ciudad de México. Fue ahí como Arturo “N” abusó sexualmente de ella.

Solamente deseaba que a habitación estuviera lejos, pero no, estaba luego, luego. Entramos a la habitación 110 y ahí me violó, forcejeamos, me lastimó. Pedía que me dejara y él solamente se burlaba de mí, me decía que ‘se sentía rico’”, expresó Tabbatha.