Ex participante de “La Voz México” se atreve a revelar la verdad de este concurso

MÉXICO.- Recientemente, Carolina Ross, ex participante de “La Voz México” 2013, reveló varios secretos de la producción.

Por medio de un vídeo publicado en YouTube, Carolina confesó que la producción apoyaba a los “recomendados” para que ganaran, sin embargo, ella logró llegar a la final gracias a su talento y apoyo del público.

“Antes de la final me pasaron dos cosas muy extrañas, la primera, se me acercó una persona y me dice 'Caro, te digo un secreto, no sé qué hacen tú y William en la final, porque ustedes dos no estaban contemplados”, mencionó.

Ross recordó que ella pasó horas queriendo hacer el casting para entrar al reality show, y que ella estaba enterada de que había participantes que no habían pasado por todos los filtros por los que ella pasó.

Además, comentó que otra “inconsistencia” en el proyecto fue que a algunos de sus compañeros les dejaban escoger canciones e incluso cuando se equivocaban al cantar durante la grabación, les permitían iniciar a cantar.

“Esas personas ya sabían qué coaches iban a voltear por ellos, con quién se iban a ir, y también les daban las canciones que ellos pedían, señal de que tenían bastante ventaja sobre los demás”, agregó.

Asimismo, expuso que en otra ocasión alguien le dio la “fórmula” para ganar la competencia, pero que ella no aceptó la recomendación.

“En los ensayos se me acerca otra persona y me dice 'Caro, si quieres ganar tienes que hacer lo siguiente: vamos a hacer una estrategia en la que cantes la canción Llama por favor de tu coach Alejandra Guzmán, y cuando te entrevisten vas a hablar mal de tu papá, eso nos va a ayudar a ganarnos más a todo el público de las madres solteras”, reveló.