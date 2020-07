Ex parejas de Johnny Depp no lo podrán defender durante su juicio

CIUDAD DE MÉXICO.- Las artistas Winona Ryder y Vanessa Paradis, ex parejas de Johnny Depp, no serán llamadas a declarar en el juicio que el histrión sostiene contra el diario The Sun por difamación.

De acuerdo a medios internacionales, aunque las actrices debían acudir ante el tribunal para brindar su declaración en estos días, fue David Sherbone, abogado de Depp, quien reveló que las autoridades decidieron que su testimonio no era necesario.

“No hay necesidad de reprogramar a esos testigos, por mucho que hubiera sido un placer tenerlos aquí”, dijo el defensor ante la corte, explicando que su decisión se basa en que Johnny nunca fue violento con otras ex.

Como se recordará, en una audiencia preliminar, Vanessa Paradis, quien procreó dos hijos con Depp, exteriorizó su apoyo a la estrella de Hollywood expresando:

Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Fuimos compañeros durante 14 años y criamos a nuestros dos hijos juntos. A lo largo de todos estos años, he conocido a Johnny como una persona y padre amable, atento, generoso y no violento. Nunca fue violento o abusivo conmigo”.

Por su parte, Winona Ryder se declaró incrédula ante las acusaciones de Heard, pues durante su relación sentimental, Depp nunca mostró indicios de ser abusivo.

“Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia, ya que obviamente no estuve ahí durante su matrimonio con Amber, pero, desde mi experiencia, que fue muy diferente, me sentí absolutamente conmocionada, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él”, dijo anteriormente.

Y para dejar clara su postura, añadió: “La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones. Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo en absoluto contra mí. Nunca ha sido violento o abusivo con nadie que haya visto”.

Cabe señalar que, durante la audiencia de este miércoles, uno de los guardias de seguridad del protagonista de la cinta “El joven manos de tijera” mostró cuatro fotografías donde se aprecia el rostro del famoso lleno de heridas, mismas que aparentemente le hizo Heard al atacarlo en varias ocasiones.

“El señor Depp me dijo que la señorita Heard lo había abofeteado en el rostro varias veces”, comentó el hombre que trabajó para el histrión durante nueve años.