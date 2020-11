Ex pareja de Xavier Ortiz afirma que el cantante le dejó una cuenta bancaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Carissa León, ex pareja de Xavier Ortiz, señala que ha platicado con el famoso en sueños en los que le da instrucciones para dar con una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Fue durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ que Carissa reveló detalles sobre su vida actual tras la muerte del cantante, contó que su hijo, de 8 años, se encuentra bien y que incluso duerme mejor.

‘’A veces me hace preguntas y yo no las puedo reponder, pero yo creo que poco a poco con los ejercicios de la terapia se irá viendo un poquito más y sintiendo más confianza”, expresó.



León aseguró que Xavier se les ha aparecido en sueños, tanto a ella como a su hijo, y que incluso mantiene pláticas con él.

‘’Cuando yo lo sueño, lo sueño que me da indicaciones y después me doy cuenta de que sí van sucediendo, entonces yo creo que sí es una manera en la que nos podemos comunicar y donde se va uno dirigiendo hacia donde te van indicando", agregó.

La ex pareja de Ortiz agregó que dichas indicaciones la han llevado a Estados Unidos, en dónde el ex Garibaldi le habría dejado una cuenta bancaria.

“ahora que nos entregaron algunas cosas de Xavi... me enseñaba un papel y me apuntaba al papel y el papel estaba escrito en inglés y no entendí porque me enseñaba una palabra en inglés,y resultó que era una cuenta en Estados Unidos. Me estaba avisando que era algo en inglés y hasa que vi que la mandaron me di cuenta que me estaba avisando que era para mi", detalló.

La cuenta aseguró que sí existe y que ella es la beneficiaría, aunque aún no sabe cuál es la suma a la que asciende el dinero, pero señaló que todo será para el hijo que tuvieron en común.