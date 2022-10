Ex pareja de Vicente Fernández Jr. retira denuncias contra el cantante

Ciudad de México.- Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón decidieron limar asperezas y dejar atrás las denuncias en contra del cantante por presunta violencia intrafamiliar, acoso sexual a una menor, así como diversas amenazas.

Luego de haber lanzado acusaciones por supuestas agresiones y abusos, Karina Ortegón confirmó que ya olvidó todas sus diferencias con el hermano de Alejandro Fernández.

Limpiamos muy bien el tema, no se dio más lo jurídico porque quise estar tranquila y cerrar ese ciclo, y dejarlo ser feliz, como él hasta ahorita me ha dejado ser feliz”

declaró en entrevista para Ventaneando.

No se puede retirar denuncia

Sin embargo, la ex de Fernández Jr. recalcó que no recibió ninguna recompensa económica para cambiar su postura. “No hubo dinero de por medio, no hubo cosas así extrañas, a mi nadie me compró, en lo absoluto, simplemente hicimos las paces y yo creo que el bien para uno es lo más importante, no hay rencores, no hay odios, porque yo soy así”.

Sin embargo, reveló que los señalamientos de abuso contra su ex por presuntamente violentar a su hija cuando tenía 14 años no pudieron desestimarse ante las autoridades, pues son acusaciones que se siguen de oficio.

“Fíjate que no se pudo retirar tal cual, no lo retiramos, sigue el proceso, ella ha estado en situaciones psicológicas todavía, porque sabemos que no es cualquier cosa, pero hasta ahorita está muy bien, después del coraje y todo lo que hubo, como pareja tuvimos la oportunidad de platicar y yo tal cual perdono y cerré el ciclo como debe de ser”, remató.