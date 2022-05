Ex pareja de Kim Kardashian explota sobre supuesta filtración de video íntimo

Tijuana, Baja California.- En 2007 hubo una cinta íntima supuestamente filtrada de Kim Kardashian por su ex pareja Ray J. Tras su difusión, la socialité fue lanzada a la fama y nació el programa 'Keeping Up With The Kardashians'.

Sim embargo, en el nuevo programa de Hulu 'The kardashians', se reveló existia una segunda parte del contenido para adultos. Kanye West quien es ex pareja de la influencer, recuperó la cinta luego que uno de sus hijos viera una imagen promocional de esta.

No obstante, Ray J salió a defenderse en Daily Mail alegando el no divulgó este contenido.“Nunca he filtrado nada. Nunca he filtrado un video sexual en mi vida. Nunca ha sido una fuga. Siempre ha sido un trato y una asociación entre Kris Jenner, Kim y yo, y siempre hemos sido socios desde el comienzo de esto”.

Asimismo dijo el video fue concesuado y en un hotel de Cabo.

Nunca tuve uno solo en mi casa, ella los tenía en su casa. Siempre ha tenido todas las cintas en una caja de zapatos Nike debajo de su cama. Estoy seguro de que ahora tiene camas más grandes y mejores cajas”

El cantante agregó: “Así es como sucedió todo. Una vez que le planteé la idea, solo jugando un poco, fue cuando se le ocurrió la idea, habló con su madre y desde ese momento estuvo fuera de mis manos”.