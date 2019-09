Ex pareja acusa a Fernando Carrillo de preferir dejar de ver a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, la ex pareja de Fernando Carrillo lo pone en evidencia y después de que el actor declaro que “renunciaba” a su hijo y que no lo volvería a ver porque la madre del menor no les permite la convivencia, ahora Margiolis Ramos comenta cual es la realidad de la situación.

“Fue la jueza quien determino que él no podía, o sea que tiene que pagar y como el señor no ha cumplido con sus responsabilidades del niño, de llamarlo, de buscarlo, de darle su manutención, es por eso que está en desacato, y tiene una orden de arresto”.

Y es que según comenta, desde hace tiempo el actor ya no cumple con la orden de las autoridades americanas quienes le impusieron una cantidad de pensión, misma que se ha negado a pagar.



“Fueron 1190 dólares, sino me equivoco, una tontería, de repente en México es dinero, pero eso acá, eso no alcanza, pero podría ayudar. Dos años, ya va a cumplir dos años, absolutamente. Ni siquiera llama a Angel Gabriel, lo llama cuando le pega la luna y de repente lo llama, lo bloquea, lo desbloquea, y así ha estado, dice que yo tengo al niño secuestrado, algo que obviamente es mentira, yo nunca le he negado a su hijo, no es la primera vez que no paga, otras veces estando chiquito, duro un tiempo sin ver al niño y él me pidió al niño porque el papá de él estaba grave y quería que el papa viera al niño y yo con todo el gusto del mundo así se lo di”.

Respecto a las declaraciones de Fernando Carrillo, donde dice que no volverá a ver Angel Gabriel, Margiolis, asegura que es una burla del actor.

“Yo no sé cómo puede decir que renuncia a su hijo, porque uno no puede renunciar a un hijo, ¿cómo puede renunciar?, o sea, eso no tiene lógica.”

Finalmente, el pequeño, a través de las cámara del programa Ventaneando, le envió un mensaje a su padre. “Yo lo amo mucho...Mucho… Mucho, es el mejor papá del mundo y lo extraño mucho, mucho, mucho,