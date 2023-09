Ex novio de Yeri Mua reta al Canelo a una enfrentamiento y desata burlas

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se dio a conocer que Naim Darrechi exnovio de Yeri Mua le mandó un mensaje retador al campeón de boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez a un enfrentamiento cara a cara.

Como es costumbre, Darrechi recurrió a sus redes sociales para hacer público su deseo de llegar al ring junto al también empresario, en ese sentido, internautas no le perdonaron nada y en seguida salió a relucir la época en la que golpeaba a Yeri Mua.

Aunque el influencer estableció el día y la hora de los trancazos, solo despertó burlas en redes, pues como era de esperarse, el exitoso pugilista lo habría ignorado por completo.

Tras sufrir el látigo del desprecio del Canelo, Naim no se quedó de brazos cruzados y se negó a recibir un NO como respuesta, es por ello, que siguió provocando al deportista mexicano, al grado en que lo llamó cobarde y aseguró que el público mexicano lo ha subestimado.

“Yo te tenía admiración, respeto. Pero alguien que no contesta un reto es una gallina, es alguien que no merece. Porque no tienes respeto al rival; lo subestimas, lo infravaloras”, dijo en TikTok.

Como era de esperarse el video de la reta, rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula miles de reproducciones, así como comentarios de burlas.