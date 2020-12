Ex novio de Niurka sale del clóset y se casa con su novio

CIUDAD DE MÉXICO.-Eduardo Antonio, quien fue pareja de Niurka marcos hace algunos años, ha salido del clóset y ha revelado qeu ya se caso con su novio.

"Lo único que diré es que soy amante de amor, la vida es lo más importante que tenemos y sólo hay una, los prejuicios de la gente a veces nos atormentan y cuando sucede esto, como lo que estamos viviendo como la pandemia mundial, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Estoy enamorado y lo grito a los cuatro vientos", comentó.

Cabe recordar que cuando fue pareja de la cubana, ella lo defendió siempre a capa y espada.

Niurka dijo en el 2010 en el programa de Don Francisco que le sorprende mucho la manera en la que la gente quiere meterse en su nueva relación y aseguró que cada uno puede pensar lo que quiera pues si creen que su romance es ficticio es algo que no le quita el sueño.



“Empezamos una relación linda, tranquila, pacífica como dos personas comunes, lo que pasa es que hubo gente a la que le llamó la atención y detonó la polémica y yo respondo a la polémica porque no tengo pelos en la lengua, y punto y se acabó”, comentó Marcos. “A mí no me importa lo que piense la gente ¿Es que acaso la gente me paga mi dinero, mi comida, mi súper, mi casa, mi mundo, mis autos y mis comodidades? ¡No!, entonces no me preocupa lo que piense la gente, nunca me ha preocupado”.

Por su parte, Antonio señaló que a nadie debería de importarle su sexualidad.

"Diré si soy gay o no cuando Ricky Martin lo diga”, respondió a Don Francisco, luego de que el conductor chileno le hiciera la pregunta sobre los rumores.