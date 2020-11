Ex novia de Eleazar “N” dice estar “aterrada” ante la noticia de que el actor podría quedar en libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- Jeanette Karam, ex pareja de Eleazar “N”, confesó sentirse aterrada ante la noticia de que el actor podría quedar en libertad luego del recurso legal que sus abogados emplearán en la audiencia que se celebrará este jueves en la ciudad de México.

Luego de darse a conocer que los representantes legales del artista solicitarán ante las autoridades la suspensión del proceso para que así Eleazar pueda salir de la cárcel la tarde de este jueves, es Karam la que se pronuncia al respecto.

“Yo estoy aterrada, ayer estaba hablando con Tefi y estaba hablando con Elia y las tres tenemos mucho miedo porque no nos parece justo, no se nos hace posible que un hombre que nos ha agredido de tal manera salga libre, o sea qué necesita la ley para que vea esto como un delito grave, porque puede salir justamente porque para la ley de la ciudad de México la violencia intrafamiliar no es un delito grave”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Posteriormente, la joven recalcó sus intenciones de interponer una denuncia en contra de Eleazar. “Yo estoy esperando a que mis abogados me digan para que nosotros pongamos la denuncia, porque no es posible, nosotros en México vivimos en un clima de feminicidios, de inseguridad hacia la mujer, y simplemente si lo dejan en libertad, la ley, la justicia nos demuestra otra vez a las mujeres que nos están fallando, que nos está abandonando, porque cómo es posible que un hombre que ha agredido a tantas simplemente se pueda salir tan libre y tan campante como siempre, sabiendo el riesgo y el peligro que implica para todas nosotras y para todas las mujeres, porque estos patrones tristemente se repiten”.

Finalmente, Jeanette Karam manifestó: “Yo estoy alzando mi voz, yo voy a denunciar, y yo estoy apoyando con todo lo que yo puedo a Tefi porque es una mujer muy valiente por hacer eso”.