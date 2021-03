Ex novia de Bisogno confiesa haber pensado en suicidio tras su relación amorosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Fran Meric es una de las actrices y conductoras de televisión más queridas de Televisión Azteca, que desde su matrimonio con Raúl Sandoval ha logrado una estabilidad en su vida emocional increíble.

Pero no siempre fue así, de joven tuvo varios noviazgos tormentosos, así lo comentó durante una entrevista con Sergio Sepúlveda para el programa "En sus Batallas", donde confesó que tuvo una relación sentimental con Daniel Bisogno que la llevo a pensar en el suicidio.

"Mi primer pareja de quien no quisiera decir el nombre era celotípica, duramos casi 3 años, me lastimó mucho, nunca apoyó mi carrera, me gritó que era una 4 letras. Yo permití que él me afectara, me sentí culpable, renuncié a 2 proyectos por él, se les iba a los golpes a otros tipos, golpeaba mis cosas”, comenzó a contar en el programa.

Además agregó: “un día se puso loco y yo salí volando por las escaleras, eran pleitos, gritos, que yo era una cualquiera, viví mucha violencia psicológica, la relación la terminó él porque creyó que le puso el cuerno", se sinceró.

A decir de la actriz y cantante, después de eso vino una relación con Daniel Bisogno, que en su inicio fue todo miel sobre hojuelas, pero con el tiempo esto fue cambiando de manera negativa: ”él al principio fue mi paño de lágrimas pero con el tiempo la relación se volvió muy tóxica, yo estaba muy dolida por mi anterior relación".

Y agregó que en ese tiempo, su salud se vio afectada, "él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas, no había manera. Fue el momento que más toqué fondo, desarrollé claustrofobia, disautonomía, me desmayaba". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Bisogno (@bisognodaniel)

Incluso, confesó que llegó a pensar en el suicidio, “un día compré pastillas y pensé en tomármelas para saber si la gente me amaba ya muerta. Hubo situaciones no agradables, aunque bueno a final de cuentas te puedo decir que le tengo gratitud por lo que me enseñó, y que es mi mayor maestro, por él es quien soy".

Finalmente se refirió a Leonardo García, "en 1 año lo vi como 10 veces, no había amor, no hubo una relación real entre nosotros, recuerdo una vez que yo estaba enferma y me dejó botada, yo estaba alucinando de la temperatura”, concluyó.