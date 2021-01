Ex marido de Britney Spears protestó en el Capitolio

ESTADOS UNIDOS.- El intento de golpe de Estado en el Capitolio sigue dando de qué hablar, y más desde que se dio a conocer que uno de los ex esposos de Britney Spears estuvo ahí.

Se trata de Jason Allen Alexander, quien se casara en 2004 con la cantante en Las Vegas, para divorciarse apenas 55 horas después.

El ex marido de la intérprete de “Womanizer” publicó varias selfies en Facebook en el que portaba un gorro de “Trump 45”, y se mostró como un simpatizante del aun presidente de Estados Unidos en las protestas violentas que estallaron ayer en Washington.

Millones aparecieron en DC”, escribió Jason en la descripción de la foto.

TMZ especificó que no está claro si Jason formó parte de la turba que entró a la fuerza a la Casa Blanca.

Ya ha formado parte de varias protestas a favor de Trump y en contra del uso del cubrebocas.

"No uso una mascarilla porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa. No consiento la marca de la bestia y no valoro la mi*rda material y estoy encerrado y cargado listo para matar a cualquiera que intente hacerme algo”, expresó en sus redes.

Sin embargo, también había formado parte de la protesta en la campaña #FreeBritney de Los Ángeles, a favor de que su ex esposa pueda recuperar su libertad legal y el uso de sus ganancias, que hasta el momento están a cargo de su padre.