Ex maquillista de la Guzmán narra agresión de Frida Sofía a la rockera

Luego de que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se acusaran la una a la otra de agredirse física, verbal y emocionalmente, es Oktavio Torres, ex maquillista de la cantante mexicana, quien asegura estar presente en el momento en que la joven golpeó a la rockera.

En entrevista para el programa Hoy, Torres relató: “yo trabajé con Alejandra en el Versus World Tour (…) fuimos del 14 al 17 a Las Vegas, en septiembre de hace dos años, y me acuerdo que estaba una amiga muy cercana de Alejandra. Frida ya venía no sé si tomada o etc., de repente empezó a atacar a Paola, diciéndole de cosas, la verdad, groserías, yo no sé si la intención de Frida era que solo lo celebrara con ella”.

Tras la cena en donde iniciaron los ataques de Frida Sofía, la situación se puso peor, y llegó el momento en que la joven golpeó a su madre.

Alejandra le pedía ‘ya por favor Frida’, llegó un punto en donde Alejandra nos dijo, ‘por favor, ya llévensela a la camioneta’, y en el camino empieza a gritarle cosas Frida ‘eres una $%&#, defendiendo a tus amigos, yo soy tu hija, hija de tu $%&#, eres una $%&#’. Ahí es donde se descontrola todo, va Alejandra caminando de espaldas, la agarra de las greñas, la empieza a rasguñar, a cachetear, etc..

Pero de acuerdo a Oktavio Torres, la situación no paró ahí, y durante el trayecto de cuatro horas, Frida no paró de insultar a La Guzmán.

“En la camioneta iba el chofer, iba yo, iba Alejandra, iba la seguridad de Alejandra, iba Frida. ¡Que no pasó en esas cuatro horas!, desde gritos obscenos, desde eres una hija de %%&, eres una arrastrada, venía el de seguridad agarrando a Frida, porque te juro que las cuatro horas de camino nunca se calló, todo el tiempo iba pataleando porque le quería pegar a Alejandra. Y de esas cuatro horas, si se le llegaba a soltar al de seguridad, le volvía a pegar”, detalló.

Sobre el video que colocó Frida mostrando varios moretones, Oskar explicó: “los golpes que traía ahí son de ese día, muy lista, se grabó en aquellas fechas y lo saca dos años después, como por qué, con qué intención. Yo sostenía a Frida y el de seguridad sostenía a Alejandra, pero Alejandra no se defendió., En el momento en que Alejandra va a bajar de la camioneta, Frida se soltó y la agarra de las greñas y la empieza a desgreñar”.

Finalmente, el maquillista recuerda que la reconciliación entre madre e hija llegó semanas después, cuando La Guzmán se encontraba de gira en Miami, momento en que la joven apareció en el camerino de la cantante para ofrecerle disculpas.

Estas declaraciones surgen luego de que Frida Sofía colocara un video en su cuenta de Instagram asegurando que los moretones que se ven en sus brazos eran producto de los golpes que la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal le propinó.