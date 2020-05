Ex maquillista de Karla Luna la defiende de Karla Panini

MÉXICO.- Tras la polémica entre Karla Panini y la fallecida Karla Luna, muchas personas han salido en defensa de Luna, tal es el caso de su ex maquillista.

Danilo Peralta, quien fuera amigo de Karla Luna y la apoyara cuando Panini fue la tercera en discordia entre el matrimonio de Luna y Américo Garza, se atrevió a mandarle un contundente mensaje a Panini.

“Lávate la boquita antes de hablar de una persona que ya no se puede defender ¿sí? No seas tonta y recapacita por que todo el mundo, todos los que te conocemos, siempre han dicho que estás loca y que no estás bien de tus facultades mentales”, comentó.

Asegurando que se mantendrá al margen en esta situación, Danilo aseguró que él sabe algunos secretos de Panini, pero no los revelará porque la familia de la fallecida así lo pidió.

Además, mencionó que a Américo lo conoce desde hace muchos años, incluso antes de conocer a las comediantes, pero afirmó que no a él tampoco le desea el mal.

“Yo creo que a Karla Panini ya le vale queso lo que le diga la gente y Karla Luna ya está descansando en paz”, agregó.