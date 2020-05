Ex maquillista de Karla Luna asegura que Américo Garza le fue infiel cuando estaba embarazada

MÉXICO.- Después de decir que se mantendría al margen y no revelaría secretos de Américo Garza, Daniel Peralta, ex maquillista de la fallecida Karla Luna no pudo soportar más y “soltó” la bomba.

Durante los últimos cuatro años de vida, Daniel trabajó con la comediante, haciéndose gran amigo y confidente de ella.

“Américo lo conocí desde antes de conocer a Karla Luna. Este señor salía con una amiga mía cuando Karla (Luna) estaba casada con él. No recuerdo si estaba embarazada de Victoria o de Sara”, comentó.

Además, declaró que Américo llegó a amenazarlo por hablar de Karla Panini, quien ya era su esposa.

Por otra parte, Peralta recordó que cuando Luna falleció, él la maquilló en el funeral.