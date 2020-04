Ex mánager de Juan Gabriel asegura que él es uno de los herederos de la fortuna del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que ya casi se cumplen cuatro años de la partida de Juan Gabriel, su ex mánager, Joaquín Muñoz sigue asegurando que está vivo, pero en esta ocasión no habló de esto.

El señor Muñoz, en entrevista con el programa matutino “Venga la alegría”, se le olvidó que el “Divo de Juárez” está vivo y decidió hablar del testamento de éste.

Según Joaquín, él sabe quienes son los herederos de la fortuna del fallecido cantante, incluso asegura que a él le toca un “pedacito”.

“De todo su acervo discográfico, dejó como heredero a Rodrigo Alatriste Cuevas, que es el hijo que tiene con Aída Cuevas, ¡él es el dueño de todo!... A Luis Alberto Aguilera y a Joao les deja las casas donde vive cada uno y les deja un fideicomiso de bastante dinero para que vayan agarrando de ahí… A Iván lo deja como encargado para repartir los bienes y las casas en partes iguales con sus hermanos, así está el testamento de Juan Gabriel”, comentó.

El íntimo amigo de Luis Alberto Aguilera, por su nombre real, asegura que el intérprete está “escondido” y que eso le ayudará a arreglar el testamento y cambiar a los beneficiarios.

“Yo estoy incluido en los testamento desde 2014, porque cuando yo estuve con él nunca me pagó ni un centavo y por eso hay una cláusula donde se dice que se me pague todo lo que me deben, y un poco más”, aseveró.