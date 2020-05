Ex guardaespaldas de Kanye West revela secretos del rapero

ESTADOS UNIDOS.- El ex guardaespaldas de Kanye West ha revelado algunas de las "reglas ridículas" que tuvo que seguir mientras trabajaba para el rapero.

Durante el podcast de “Hollywood Raw”, Steve Stanulis habló sobre el tiempo trabajó para las estrellas de “Keeping Up With The Kardashians”, tocando su vida cotidiana.

“Kanye quería que me quedara 10 pasos detrás de él en una calle de la ciudad. Entonces, obviamente, si alguien va a venir y hacer algo, para cuando intente correr y evitarlo, ya habría sucedido”, comentó.

Stanulis agregó que el intérprete de “Heartless” se enojó con él en su primer día en el trabajo, por no saber a qué piso quería ir.

“El primer día que lo conocí ... era la Semana de la Moda. Se suponía que iba a encontrarme con él en el estudio. Cuando él llega, subimos al ascensor y dice: ‘¿No vas a presionar a qué piso vamos?’ ‘No tengo idea de qué piso, es mi primer día’. Entonces él comienza a despotricar: ‘¿Quieres decir que no llamaste para averiguar a dónde se supone que debo ir?’ dijo que no, así que despotricó.

Tras el percance, Steve confesó que no pudo quedarse callado y se defendió, sorprendiendo al cantante.

“Entonces dije: ‘Mira, hermano, podemos hacer esto de tres maneras. Una, puedes decirme qué botón presionar, y ahora lo sabré. Dos, puedes presionar el botón, y veré cuál presionas para que lo sepa. O tres, puedes sentarte aquí todo el día y decirme lo importante que es tu tiempo y no vamos a ir a ninguna parte.’ De nuevo, esa fue nuestra primera interacción. Fue por la primera opción.”, reveló.

Además, admitió que Kim y Kanye a menudo llamaban a los paparazzi.

Con información de Cosmopolitan.