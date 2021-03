Ex esposa de Ricardo 'N' manda mensaje al actor acusado de abusar de su hija

Ciudad de México.- María Angélica Rodríguez, madre de Valentina Crespo, quien denunció ante las autoridades por abuso sexual a su padre, el actor Ricardo “N”, apareció junto a Sergio Mayer en el programa ‘Venga la Alegría’ para hablar de esta situación.

Ante la pregunta sobre los motivos que le dieron valor para denunciar a su ex pareja, María Angélica explicó: “primero el amor por mi hija, quería que ella sintiera realmente que tenía quién la protegiera, era yo en ese momento, y lo primero que hice con ella fue felicitarla por el valor de contarme, porque es un tema bastante difícil de contar y le agradecí la confianza que tuvo conmigo y nunca dudé de lo que me estaba contando”.

Sobre si la adolescente mostró algún cambio de actitud antes de confesarle que era violentada por su padre, Rodríguez dijo: “hay características que sí son muy visibles, en el caso de mi hija no las hubo, hoy las entiendo, hoy que ya estoy consciente de lo que pasó… te puedo decir que mi hija se enfermaba mucho de la garganta y del estómago, era todo el tiempo, pero nunca te imaginas que fuera eso… hoy entiendo que era una parte emocional. Muchas veces dicen que el niño se vuelve introvertido, mi hija no lo vivió así, no es una niña introvertida”.

Tras ser cuestionada sobre cómo han sobrellevado todo este tiempo en que también la joven ha sido señalada y hasta ha recibido burlas por la situación, la madre de Valentina dijo: “ha sido un proceso, no es fácil, ha sido de días buenos y días malos, pero como lo dije en el comunicado, algo que admiro de Valentina es la valentía y la fuerza que ha tenido y lo que es ella, ha sido una niña de mucha resiliencia”.

Por su parte, Sergio Mayer explicó la forma en que supo de este caso y la forma en que decidió ayudar a Valentina, pues al principio lo buscaron para ayudar a Ricardo “N”.

“Vale y mi hija hace años trabajaron juntas, había cierto sentimiento de empatía. Ricardo fue parte de ‘Solo para mujeres’ en la última etapa y hubo algunos compañeros que me buscaron para que lo apoyara a él, me llamó muchísimo la atención, por la relación que teníamos con Vale y a María me acerqué a ellas, porque sabía además que estábamos un poquito solas en ese proceso”, aclaró.

Sobre el comunicado que envió Ricardo dejando entrever que la culpable de los señalamientos en su contra podría ser justamente María Angélica Rodríguez, la madre de Vale replicó: “en ningún momento expondría yo a mis hijos y a mi misma en un tema tan delicado para vengarme cómo de qué o por qué. Yo me divorcié hace 5 años y no tiene sentido eso, es momento de que él hable con la verdad por su hija especialmente”.

Finalmente, la ex de Ricardo “N” envió un mensaje a las mujeres para que denuncien a los abusadores, sobre todo a los que violentan a los menores de edad.

Video: