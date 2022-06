Ex empleada denuncia a Gianluca Vacchi y asegura que la obligaba a bailar para TikTok

ITALIA.- Gianluca Vachhi recientemente fue acusado por una mujer ex trabajadora del quien aseguro que su tiempo trabajando con Gianluca fue un infierno y hasta la obligaban a hacer cosas fuera de sus obligaciones domésticas.



Maricris Bantugon, de 44 años, originaria de Filipinas, presentó ante el ministerio laboral una denuncia en contra del influencer italiano, por los tres años y medio en los que colaboró con el famoso.

Asegura que Maricris trabajó desde el 25 de mayo de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2020 y confeso que él obligaba a sus trabajadores a salir en videos que hacía en TikTok y regañaba a sus empleados si no salían como él quería o no bailaban bien.

La mujer acusa a Vacchi de falta de control de ira, ya que cuando los empleados no bailaban perfectamente bien, entraba en cólera, aventaba su teléfono y hasta el mobiliario que usaba para grabar, tales como las lámparas para que salieran mejor sus videos.

El empresario que cuenta con más de 24 millones de seguidores en TikTok, quien constantemente sube videos con sus empleados, agregó que las acusaciones son falsas y que no ha sido notificado de ninguna denuncia en su contra, aunque cabe destacar que no ha sido la única acusación que ha recibido, ya que dos ex empleados también lo señalaron de no haberles pagado los 700 mil euros que les debe.

