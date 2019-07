Ex de Sabrina tiene romance con una persona transexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex de Sabrina Sabrok, Erick Farjeat, tiene una relación con una mujer transexual y asegura que los prejuicios no existen entre ellos.

Afirma que se llevan de maravilla, espera durar mucho con Aline Ramírez, incluso asegura que quiere casarse con ella.

Según información de la revista TVNotas, Erick Farjeat cuenta que su historia fue especial e inolvidable. De entrega total y sin prejuicios. Se conocieron en el gimnasio y desde el primer día que se vieron comenzaron a salir.

El ex de Sabrina menciona que no estaba en busca del amor, que en realidad él se encontraba entregado por completo a su hijo de 7 años de edad, pero se cruzó por su vida Aline y no quiso dejarla escapar.

Erick tiene 43 años de edad y Aline 29. Se conocieron hace seis meses en un gimnasio de Ciudad de México.

‘‘Tiene todo lo que me puede gustar: es alta, de cabello negro lacio, ¡con cuerpazo! Me flechó, no dejé pasar el momento; platicamos y esa noche salimos", señaló.

Erick se describe además como un hombre de mente abierta y esas cosas no le importan ni le quitan el sueño.

Farjeat asegura que Aline siempre le habló con la verdad, y desde un principio le dijo que era transexual, cosa que a él no le importó. Su primer encuentro sexual fue algo especial para él.

‘‘Fue muy padre, pleno, sin prejuicio, de entrega total, nada extraño, fue perfecto; soy un hombre pleno y abierto en cuanto a la sexualidad.”.