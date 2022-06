Ex de Paulina Rubio aclara motivos de su demanda contra la artista

Ciudad de México.- Gerardo Bazúa habló sobre los problemas legales que tiene con la artista Paulina Rubio en relación a la custodia de su hijo Eros de 6 años.

Esto se sucitó en el programa Ventaneando donde confesó que ya habría solicitado a la corte familiar que le otorgaran la responsabilidad parental de su hijo, ya que la cantante le ha retrasado en la escuela a su hijo por las constantes faltas, además de haberlo sacado del país sin previo aviso.

Tras la presentación en CDMX, el intérprete aclaró dicha situación, aseverando que no quiera aprovecharse de la buena racha que tiene Paulina actualmente.

Ustedes ya conocen a la mamá de mi hijo entonces ya saben que pues ella no es nada fácil. Nuestro hijo aún está muy chiquito y no porque ya no estemos juntos pues va a caminar todo perfecto, siempre habrá diferencias”

Explicó en entrevista para el programa Venga La Alegría.

Su hijo lo más importante

El cantante de regional mexicano subrayó que más allá de las diferencias con su ex, lo más importante siempre será su hijo. “Yo siempre lo he dicho ‘Si tú no puedes, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Yo puedo, si no puedo tú puedes’”.

Asimismo, aprovechó el momento para aclarar los puntos de la demanda contra Paulina. “Lo de la custodia la verdad, no se la estoy pidiendo así, allá no se puede dar todo a un padre sino a los dos padres cuando están en vida, por eso es compartida”.

Por otra parte, el artista decidió enviarle un cariñoso mensaje a su exsuegra Susana Dosamantes, quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas. “Orando mucho por doña Susana, ella sabe el mucho cariño que yo le tuve y le tengo, pero siempre me he mantenido con mucha distancia, con respeto, la señora sabe que la quiero mucho, y sobre todo que le mando bendiciones, que pedimos por ella”.