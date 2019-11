Ex de Lis Vega se burla de sus cambios físicos

Federico Díaz, ex esposo de Lis Vega, fue cuestionado por los recientes cambios físicos de la cubana durante un evento en la ciudad de México.

Tras el impacto que ha provocado el cambio en el rostro de la vedette, el actor no pudo evitar bromear con el tema y contestó: “casi la dejo de seguir en Instagram porque no la reconocí”.

Inmediatamente soltó una sonrisa y agregó: “¡ay, no es cierto!... no sé con qué se abusa, pero mantenerse es una cosa y sobrepasarse y combatir el tiempo es otra, no sé por dónde anda ella”.

Para cambiar de tema, Díaz también habló de la salida de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, de un reality show que produce, aunque en un inicio había sido anunciada como parte del elenco.

“Estaba en el casting inicial, pero creo que está un poquito ocupada haciendo otras cosas, no llegó a un llamado, mis socios como que no son muy tolerantes en eso, y es mucha gente atrás de cámaras, ustedes saben que es una producción grande, entonces era importante cumplir los llamados”, contó.

“Yo me llevo muy bien con ella y la tengo en mi teléfono y todo, en contacto, pero estamos todos muy ocupados y todo va muy rápido, entonces simplemente a lo que sigue ¿no?”, añadió.

Finalmente, Federico reveló que luego de la salida de Frida Sofía, la que se sumó al reality show fue Geraldine Bazán, por lo que espera que ese proyecto sea todo un éxito.