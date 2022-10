Ex de Laura Bozzo expone a la peruana: “A Erika Buenfil la hizo llorar".

Ciudad de México.- De acuerdo con la ex pareja de Laura Bozzo, Erika Buenfil y Rebecca de Alba fueron víctimas de la peruana.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el productor de televisión se dijo dispuesto a contar sucesos pocos conocidos de su vida con la peruana, entre los que destacan las escenas tormentosas generadas por su desconfianza.

Le pedí una foto a Rebecca de Alba, Laura me ve, y yo tomándome la foto con un mozo, y viene Laura y hace pum (da un manotazo) y vuela todo, y después se armó un desmadr* ahí de insultos de Laura hacia Rebecca de Alba”

contó Zuárez.

Hizo llorar a Buenfil

Acto seguido, Cristian recordó el momento en que Bozzo hizo sentir mal a la llamada “Reina del TikTok” por la forma en que él la trató. “A Erika Buenfil la hizo llorar, se fue a llorar al baño, fue muy triste esa situación”.

Finalmente, el ex de Bozzo aseguró que los celos surgieron entre ambos a raíz de sus adulterios.

“Como fueron que uno de sus guardaespaldas me golpea, porque yo voy y los encuentro in fraganti. Después viene mi venganza, que es una cuestión ya de mi infidelidad hacia ella por un montón de cosas que estaban pasando. Me hace ver como que soy tóxico en su vida, como que le destruí su hogar, que ella era felizmente casada, que yo era el amante supuestamente todo este tiempo”, declaró.

Al respecto de la agresión que vivió Erika a manos de Laura, hace tiempo el periodista Juan José Origel contó que Bozzo estalló contra Buenfil cuando la actriz se puso a platicar con Zuarez, y casi se le va a los golpes, no sin antes haberla ofendido diciéndole que era una “pu…”.