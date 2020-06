Ex de Irán Castillo e Ivonne Montero manda contundente mensaje a las actrices

Pascacio López sigue defendiendo su honor y luego de que Ivonne Montero asegurara que terminó su romance con él por ser un hombre violento, dando respaldo a la noticia que aseguraba que Irán Castillo también trono con el actor por la misma razón, es el artista quien rompe el silencio para enviar un contundente mensaje a sus ex parejas.

Todo mundo tenemos defectos, creo yo que los míos no son graves, a lo que ellas le llaman violencia es al error que yo cometí de haberles echado en cara sus relaciones anteriores, de decirles ‘oye, por qué me cortas por algo tan absurdo si has tenido relaciones peores y ahí has seguido’, como diciéndole le has perdonado cosas peores, y a mi algo tan mínimo no me lo quieres perdonar, eso fue mi gran error, y a eso ellas en algún momento le llamaron manipulación y violencia”, explicó López.