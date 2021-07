Ex de Christian Chávez no descarta recurrir ante juez de control para que el ex RBD sea vinculado a proceso

Ciudad de México.- A más de un año de que Christian Chávez fuera denunciado por su exnovio Maico Kemper por violencia familiar, el abogado del holandés reveló que las autoridades no han prestado atención al caso a pesar de estar todo listo para vincular a proceso al ex RBD.

“La Fiscalía no ha querido continuar con esta situación, la carpeta se encuentra todavía en stand by de cara a una posible judicialización, el tema es que esta carpeta de investigación desde el punto de vista jurídico ya cuenta con los datos de prueba suficientes para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal, me refiero a pasar con un juez de control en materia penal de la Ciudad de México y que sea el juez quien continúe con toda esta situación para esclarecer los hechos con motivo de la denuncia por parte de Maico en contra de Christian”, dijo el abogado Óscar Mora.

Posteriormente, en la entrevista para el programa Ventaneando, Mora indicó que acudirán ante otra instancia legal para que este proceso tome su curso.

Tenemos que vernos en la necesidad

“Si la Fiscalía no resuelve pronto esta situación, tenemos que vernos en la necesidad nosotros como asesores jurídicos de Maico de acudir con un juez de control para manifestar las omisiones que está teniendo la Fiscalía de cara a continuar con este procedimiento”, explicó.

Ante la pregunta sobre si el actor y cantante podría pasar el proceso en la cárcel, el abogado replicó: “La ley establece que se si te vincula a proceso, en términos generales, es decir, si se te sujeta a un proceso penal ante un juez, una de las medidas cautelares que te pueden llegar a imponer de las 14 que establece la ley es la prisión preventiva justificada en este caso, pero no es obligatorio, dependerá del nivel de medidas con que Christian represente ante la autoridad, frente a la víctima, frente a la investigación, y la posibilidad de que se pueda o no dar a la fuga respecto a este procedimiento, pero eso se debatirá en la audiencia inicial, no nos podemos adelantar”.

Finalmente, la defensa de Maico destacó que a pesar de que su cliente no está cerrado a un acuerdo reparatorio, la indiferencia de Chávez lo ha obligado a tomar más medidas en el caso.

“Lo que Maico quiere en este momento es acudir ante un juez de control y que sea el juez o la jueza de control quien resuelva esta situación”, remató.