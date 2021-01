Ex de Armie Hammer confirma canibalismo y revela que quería comérsela

La última ex novia de Armie Hammer dijo que su romance fue como salir con un aspirante a “Hannibal Lecter”, luego de darse a conocer que el famoso sería supuestamente un caníbal.

En una entrevista a Page Six, Courtney Vucekovich compartió intimidades sobre su relación con Armie, quien le habría confesado que una de sus conversaciones recurrentes en la cama era sobre cuál de las partes de su cuerpo le gustaría asar y devorar.

Me dijo que quería romperme la costilla, asarme a la parrilla y comérselo", dijo Courtney.

Instagram Courtney Vucekovich.

Confesó que en ese momento lo pasó por alto a pesar de parecerle extraño, pero con el tiempo se dio cuenta de que hablaba en serio.

“Él dijo: 'Quiero darte un mordisco'. Si tuviera un pequeño corte en la mano, le gustaría chuparlo o lamerlo. Eso es tan extraño igual a como nos volvimos ".

Las afirmaciones de Vucekovich, llegan después de que Armie se volviera tendencia cuando los mensajes directos que supuestamente envió describiendo fantasías de violación y canibalismo se volvieron virales.

Vucekovich confesó que su relación con el actor de "Call Me by Your Name" no solo era extraña y asquerosa, sino también emocionalmente abusiva.

“Él entra en tu vida de una manera tan grande. Es una persona tan cautivadora. Tiene tal presencia y es consciente de eso y lo usa de tal manera que la mayoría de las mujeres pensarían, 'Oh, Dios mío, esto es increíble' (...) Él chupa toda la bondad que te queda”, compartió.

En un momento, ella y Hammer pasaron tres semanas juntos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cuando no estaban juntos, dice, él le enviaba mensajes de texto 100 veces al día.

"No estaba a salvo", relató. “Tuve este presentimiento todo el tiempo de que esto no estaba bien. No está bien ".

Vucekovich afirma que el actor de "The Social Network" bebía y consumía drogas "todo el tiempo", lo que la dejaba sintiéndose comprometida y asustada.

“Hizo algunas cosas conmigo con las que no me sentía cómoda”, dijo. “Él me convenció de que estas cosas estaban bien y me puso en situaciones peligrosas donde yo no estaba bien, donde él bebía mucho y yo no bebía de esa manera y me asustó. No me sentía cómoda".