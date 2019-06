Ex de Ale Guzmán despotrica contra Bisoño y defiende a Bigorra

Gerardo Gómez de la Borbolla, expareja de Alejandra Guzmán, dio su opinión al ser cuestionado sobre las declaraciones del divorcio del conductor Daniel Bisogno.

“Se me hizo un acto de mariconería total, (…) no es honesto con él mismo, deja tú con la esposa, con la exesposa, con él mismo, y me atrevo a hablar de él, porque él se ha burlado de mí y pues para mí es una marica”.

Además, comentó que no es justo que culpen a Bigorra sin pruebas, esto fue lo que dijo en el programa ‘La Cuchara’.

“No es justo que estén volteando las cosas, porque están afectando mucho a Raquel y la verdad es que no hay una prueba donde vendió la nota”.