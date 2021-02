Ex colaborador de “Hoy” asegura que jamás volverá la programa

CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos, participar en el programa “Hoy” es como un sueño hecho realidad, para otros la experiencia no fue tan buena.

Este es el caso de Ricardo Margaleff, quien aseguró que no la pasó muy bien durante el año que fungió como colaborador del matutino de Televisa.

El actor conocido por interpretar a “Plutarco López” en “Una familia de Diez”, se sinceró en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde compartió su experiencia como colaborador de 2016 a 2017 en “Hoy”.

Ricardo explicó que aquel periodo fue muy difícil para él, pues no le gustaba el tipo de interacciones que debía tener con los otros productores del programa.

Lo digo abiertamente, cuando fui convocado para trabajar en ‘Hoy’, como pues esta función muy específica que lo hacen muy bien otros compañeros míos con los cuáles he platicado y tampoco volverían”, contó en entrevista para “En casa con Mara”.

“No voy a decir nombres, porque no me corresponde. Pero estas intervenciones cómicas en este matutino que no es un programa de comedia, donde menos quieren es hacer comedia”, continuó.

Para él fue complicado por el tono de comedia que le pedían adaptar y más porque los propios conductores no se adaptaban al chiste.

“De pronto hacer un chiste que de pronto te pidieron que hicieran que no era tan aceptado o no era ‘el chiste’… Para mí fue súper difícil, fue un año del cual pude desprenderme. Fueron casi dos años, fue muy complicado. Si me vuelven a convocar para un proyecto así yo creo que lo rechazaría”, dijo el actor.

Actualmente, Ricardo tiene apariciones en “Cuéntamelo ya”, y “Me caigo de risa”.