Ex actriz de Nickelodeon protesta a las afueras de la empresa por supuesto abuso infantil

Tijuana, Baja California.- La ex actriz de la serie Zoey 101 , Alexa Nikolas protestó a las afueras de Nickelodeon junto a un cártel por los supuestos abusos a la infancia de la compañía.

"Nickelodeon no me cuido", decía el cártel que sostuvo durante la manifestación. Esta no es la primera vez que la famosa denuncia los actos que supuestamente se cometieron contra ella hace 10 años atrás.

La famosa decidió dejar el programa por su propio pie en el que participaba junto a Jamie Lynn Marie Spears y Sean Rio Flynn-Amir.

Hace unas semanas atrás, Jennette Mccurdy de 'I Carly' había denunciado en su libro "I'm Glad My Mom Died" que el 'Creador' la había invitado de forma insistente a consumir alcohol y le dio masajes cuando era menor de edad.