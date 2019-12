Ex CEO de Badabun, César Morales, da entrevista a Víctor González y habla del problema

CIUDAD DE MÉXICO.-Víctor González, quien fuera la voz oficial de Badabun, entrevistó al ex CEO de la empresa César Morales Jiménez.

Ahí rechazó haber acosado a sus empleados como anunciaron en diferentes videos ex trabajadores de la plataforma.

Además negó que el contrato obligara a alguien a grabar cosas que no quisieran, pero que si querían ganar más en los videos tenían que trabajar más.

Asimismo, invitó a todas las personas que lo acusan que lo hagan ante el Ministerio Público, y no en las redes sociales donde monetizan con sus videos.

Recientemente, la talento Carolina Díaz señaló a Morales Jiménez de haberle enviado mensajes donde insinuaba que quería tener relaciones con ella, cosa que él negó.

“Yo le diría que presente la denuncia, y a ti (Víctor González) te doy permiso de revisar mi celular y grabes y lo difundas para que vean que las cosas no fueron así”, afirmó.

“Hoy en día, desde que nació mi hija, me hice más feminista, pero creo que hay veces que desde un tiempo para acá hay ciertas mujeres que se están aprovechando de eso”, agregó.

Cabe recordar que la youtuber Carolina lo señaló de abusos y manipulaciones.

Posteriormente Díaz compartió pantallazos de textos en las historias de Instagram que intercambió presuntamente con el ex CEO.

En los mismos, el ex CEO le indica directamente, “te quiero co$%#”.

Cuando Díaz le contesta que creía que ya había superado esa parte, éste contesta: “Nunca lo superaré”.

Por otro lado aceptó que él y Juan de Dios Pantoja se amenazaron mutuamente, tras diferencias.

Señaló que crearon el canal Jukidog y que pronto alcanzó los tres millones de seguidores.

"La idea era, Badabun pone el dinero, Juan de Dios pone la distribución y la publicidad, Badabun le invirtió aproximadamente tres millones de pesos al proyecto; sin embargo, el proyecto no tuvo los resultados esperados”, dijo.

Posteriormente, en una junta los youtubers querían despedir al equipo de arte, ya que según decían, no los ocupaban, pero Morales, no quería, ya que los consideraba muy talentosos.

Ante esto decidió usar sin permiso el canal Jukidog y subir contenido a esa plataforma para pagar a los de arte, y evitar correrlos.

El usar el canal sin el permiso de Juan de Dios Pantoja causó que el youtuber se molestara, y fue ahí que comenzó la pelea que terminó con su amistad.

Juan de Dios Pantoja hace un par de semanas dio a conocer los audios y aseguró que las represalias continuarán contra él y sus demás compañeros.

Pantoja además confesó que las ambulancias que utilizaban para el supuesto rescate de perros, la ocupaban realmente para transportar dinero.

Al final, Pantoja pide a sus seguidores que no crean en próximas noticias que los perjudiquen, ya que está convencido de que el ex CEO no se quedará con los brazos cruzados y algo tramará en contra suya.

Para terminar con la entrevista, César Morales confesó que está desempleado y que quiere que todo pare por salud mental; por otra parte, el CEO hizo una demanda por difamación a Kevin Achutegi, Álex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro y Dany Alfaro.