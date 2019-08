¿Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi?

ESTADOS UNIDOS.- Una de las pocas cualidades de la Precuela de George Lucas para Star Wars, es la representación de Ewan McGregor del joven Obi-Wan Kenobi. Y si eres fanático del papel del actor escocés en esas películas, tenemos buenas noticias para ti.

Los rumores de un proyecto basado en Obi-Wan han estado circulando desde que Disney compró Lucasfilm en 2013. Al principio, se especuló sobre una película independiente, pero la narración se trasladó a un programa de televisión exclusivo en el próximo servicio de transmisión de House of Mouse.

Aunque, según información de We Got This Covered, por primera vez dos fuentes adicionales informaron a Cinelinx que McGregor firmó oficialmente un contrato para regresar como el icónico Maestro Jedi.

BUENO COMPAÑERES VUELVE OBI-WAN KENOBI https://t.co/UH2Ay6404l — Carlos Maidana (@CarlitosMaidana) August 15, 2019

Esto no solo cumplirá los sueños de muchos fanáticos de Star Wars, sino también para McGregor, quien ha estado abierto a regresar al papel durante años.

Una cosa a tener en cuenta sobre el momento de esta noticia es el hecho de que D23 está a solo una semana de distancia. El evento muy esperado seguramente revelará muchos de los planes de la compañía para el futuro, así como Disney Plus, y tal vez un anuncio oficial de Kenobi será parte de eso.

Pero incluso si no es así, hay mucho de lo que el estudio tiene que hablar. Dadas sus recientes adquisiciones, incluidas Fox y Hulu, Disney tiene varias propiedades por las cuales responder, y los fanáticos de Star Wars presentes tendrán la oportunidad de asistir a un panel para The Mandalorian, entre otros títulos.