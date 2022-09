Evaluna comparte foto íntima de Camilo en la ducha

ESTADOS UNIDOS.- Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas del espectáculo más queridas y se han caracterizado por su estabilidad y por el gran cariño que se demuestran siempre.

Aunque la hija de Ricardo Montaner había estado un poco ausente de sus redes sociales debido al nacimiento de su hija Índigo, últimamente ha estado más activa haciendo publicaciones que generan miles de “me gusta” y compartiendo algunas historias.

Critican a Evaluna por la historia

Pero Evaluna sorprendió a sus seguidores el día de ayer al compartir una foto muy reveladora. La famosa captó a su esposo en la ducha. Si bien, el intérprete de “Tutu” aparece de espaldas, a través de los cristales empañados se alcanza a ver su figura desnuda.

La cuenta de Chisme No Like compartió una captura de la historia y los comentarios no se hicieron esperar.